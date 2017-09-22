Мир должен быть готовым к защите от кибератак со стороны РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что кибератаки по всему миру стали одним из ключевых элементов "гибридной войны" со стороны России.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Fox News, говорится на сайте президента Украины.

"Это является ключевым элементом российской "гибридной войны" против всего мира", - сказал президент.

По словам Порошенко, Россия пробовала осуществлять кибератаки против Украины, а также пыталась вмешиваться в политический процесс.

"Мы, как представители свободного мира, защищая свободу и демократию, должны быть готовы к подобным российским атакам. Мы должны создать эффективные механизмы, включая и предложенный Марком Цукербергом, для того, чтобы защититься от попыток России, которая использует демократические процедуры, чтобы атаковать свободные демократические страны", - прокомментировал Порошенко.

Напомним, основатель и руководитель социальной сети Facebook Марк Цукерберг в первый день после декретного отпуска выступил с заявлением относительно возможного вмешательства России в выборы в США. Цукерберг отметил, что Facebook не сможет предотвратить все попытки каких-то правительств вмешаться в выборы других стран, но социальная сеть может усложнить задачу злоумышленникам. Основатель Facebook назвал шаги, которые сделает соцсеть для того, чтобы обеспечить честность выборов. Однако, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления основателя соцсети Марка Цукерберга по проплаченной политической рекламы РФ в Facebook. По его словам, российская власть никогда не занималась размещением политической рекламы в Facebook.

По материалам Сайт президента Украины, ТСН.ua