Митинг в Киеве организовали для дестабилизации ситуации в Украине - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что митинг в центре Киева организовали для дестабилизации ситуации в Украине. Об этом глава заявил в ходе посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Киевской области. "Реальный план организаторов митинга в центре Киева - дестабилизация ситуации в Украине", - заявил Порошенко. Президент Украины отметил, что люди "раскусили" и неискренность замыслов организаторов акции, и "отвлекающий характер" их формальных требований. "Уверен, что никто и ничто не остановит наш уверенное движение вперед после всего того, что страна пережила за последние годы", - подчеркнул Порошенко. При этом он подчеркнул, что формальные требования участников митинга абсолютно совпадали с президентскими инициативами. "Когда на этой неделе в центре Киева собрался митинг, мы увидели, что формальные требования его участников абсолютно, полностью совпадают с инициативами президента и в части антикоррупционного законодательства, и в части депутатской неприкосновенности. После вчерашнего результативного голосования в парламенте, когда предложения президента поддержали большинство политических сил и большинство депутатов, общественные организацие и политические силы сделали заявление, что завершают свое участие в акции", - резюмировал Порошенко.

Ранее сообщалось, что митинг в Киеве начался 17 октября 2017 года и проходит под зданием Верховной Рады Украины. Участники акции протеста разбили палаточный лагерь. Так, активисты вышли на протест с требованием отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

