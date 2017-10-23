Митингующие под Верховной Радой решили не расходиться до 7 ноября

Собравшиеся под Верховной Радой участники общественной акции решили, что не будут расходиться, как минимум, до 7 ноября. Об этом было заявлено со сцены на площади Конституции, где выступают организаторы акции.

Как сообщает Украинская правда, было решено, что ближайшие две недели перед Верховной Радой будут проходить "семинары, дискуссии, общение". Также палаточный городок будет перестроен.

В ближайшие две недели депутаты в Верховной Раде не появятся: согласно календарному плану текущая неделя посвящена "работе с избирателями", а следующая - работе в комитетах, комиссиях, фракциях. Ближайшее пленарное заседание запланировано на вторник, 7 ноября.

Напомним, ранее участники акции решили не выполнять требование полиции и отказались разблокировать проезжую часть улицы Грушевского. Было объявлено, что палаточный городок разделят на две части: "военную" и "гражданскую". Гражданские палатки переместятся в Мариинский парк, а "военные" - останутся на проезжей части дороги.