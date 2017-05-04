МККК направил на неподконтрольную территорию Донбасса 236 тонн гумпомощи

"Международный Комитет Красного Креста" направил на неконтролируемую Киевом территорию Донбасса 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.