МОН аннулировало лицензии вузов, расположенных на оккупированном Донбассе и в Крыму

Министерство образования и науки Украины аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс- служба ведомства во вторник, 7 февраля, обнародовав соответствующий список.

В министерстве подчеркнули, что после аннексии полуострова и агрессии РФ на Донбассе, часть вузов оказалась на неподконтрольной Украине территории. За это время из оккупированного Донбасса и Крыма были перемещены в Украину почти 20 высших учебных заведений.

"В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс- Украина", в которых во время вступительной кампании обратились около 3350 человек", - говорится в сообщении.

В частности, лицензий лишены 32 вуза 1-4 уровня аккредитации, которые находятся на неподконтрольной территории Донецкой области;14 вузов 1-2 уровня аккредитации - на неподконтрольной территории Луганской области; 25 вузов 1-4 уровня аккредитации - в Крыму (в том числе 6 частных вызов).

Для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Напомним, в мае 2016 года Украина оказалась на 45-м месте среди стран с лучшей системой высшего образования, по результатам мирового рейтинга QS Higher Education System Strength Rankings 2016. Всего в перечень попали 50 стран.