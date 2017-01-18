Муженко на Военном комитете НАТО рассказал о возможных вариантах эскалации Москвой конфликта на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко на заседания Военного комитета Украина-НАТО в Брюсселе (Бельгия) рассказал свое видение вероятного обострения ситуации на востоке Украины со стороны России.

"Мы рассказали начальникам генеральных штабов стран НАТО возможные варианты, сценарии, наше видение вероятной эскалации конфликта и обострения ситуации на востоке Украины, а также в системе общеевропейской безопасности. Все без исключения союзники подтвердили поддержку Украины, осудили российскую агрессию и заявили о продолжении помощи нашему государству", - цитирует В.Муженко пресс-служба Министерства обороны Украины в среду.

Он отметил, что высшие военные руководители, которые входят в Военный комитет НАТО, единодушны в понимании опасности, которую представляет сегодня Россия для Европы.

Также В.Муженко провел с коллегами из стран НАТО ряд двусторонних встреч, на которых шла речь о вопросах развития сотрудничества и помощи Украине со стороны НАТО.

В частности начальник Генштаба ВСУ встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер, председателем Военного комитета НАТО Петером Павелом, главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кертисом Скапаротти, начальниками генеральных штабов Великобритании, Эстонии, Канады, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Турции, Венгрии, Чехии и Швеции.