МВД направило обращение в Интерпол из-за политического преследования украинцев в РФ

Министерство внутренних дел Украины (МВД) направило обращение в Интерпол из-за политического преследования украинцев в Российской Федерации. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook. "В связи с очередной провокацией России МВД Украины направило обращение к генеральному секретарю Интерпола, в котором мы подчеркиваем недопустимость использования российской стороной механизмов МОКП - Интерпол для политического преследования граждан Украины", - отметил Аваков. Так, Аваков прокомментировал информацию российских СМИ о международном розыске ряда граждан Украины, в том числе народного депутата Владимира Парасюка. Как отметил Аваков, Интерпол, согласно уставу, не рассматривает дела военного, религиозного, политического и расового характера.

Ранее сообщалось, что в РФ заочно арестовали четырех украинцев за нападение на дипломатические учреждения в Киеве и Львове. Среди них указан нардеп Владимир Парасюк.

