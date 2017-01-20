Мы готовы к поэтапной деоккупации Донбасса - Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что ведомство готово к поэтапной деоккупации Донбасса.

Об этом он сказал в эфире "5 канала".

По его словам, Минские соглашения предусматривают поэтапное возвращение оккупированных территорий Донбасса в состав Украины. Черныш верит, что этот процесс начнется в этом году, но стопроцентно он не может этого утверждать.

"Сейчас разрабатывается дорожная карта возврата. Мы должны быть готовыми, что когда украинские органы власти будут возвращаться туда, все должны быть готовы к этому процессу", - сказал министр.

Вадим Черныш добавил, что сейчас существует ряд проблем с восстановлением украинской власти на неподконтрольных территориях Донбасса.

"Мы не знаем, что сейчас происходит на тех территориях, с помещениями, которые ограбили. Не знаем, как именно опять перерегистрировать людей, как с ними организовать эту работу", - сказал он.

Напомним, заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что освобождение Донбассе от боевиков должно начаться осенью 2017-го года.

"Относительно возвращения Донбасса, у меня есть четкое впечатление, что мы будем иметь возможность примерно осенью, пожалуй, начать реальный процесс возвращения этих территорий. Скорее всего - невоенным способом, и я на это очень надеюсь", - сказал он.

Георгий Тука подчеркнул, что это произойдет не потому, что Украина согласится провести выборы на оккупированных территориях, а из-за того, что Россия прекратит экономически поддерживать эти территории через давление на нее.