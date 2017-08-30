На Донбассе находятся более 39 тыс. российских военных и наемников - Климпуш-Цинцадзе

На оккупированном Донбассе по состоянию на июль 2017 года находились более 39 тыс. российских военных и наемников. Об этом в Facebook сообщила вице- премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Эта инфографика иллюстрирует масштабы лицемерия России, когда она отрицает свое присутствие на Востоке Украины. Четвертый год, убивая украинцев, Москва посылает на смерть и собственных граждан", - подписала Климпуш- Цинцадзе опубликованное фото.

Ця інфографіка ілюструє масштаби лицемірства Росії, коли вона заперечує свою присутність на Сході України. Четвертий рік... Опубліковано Ivanna Klympush-Tsintsadze 30 серпня 2017 р.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обвинил российского лидера Владимира Путина в отказе от публичной поддержки перемирия на Донбассе.

"Российский президент отказывается от публичной поддержки перемирия, а значит и от предоставления прямых приказов российским военным и боевикам, которые присутствуют на оккупированной территории, прекратить стрелять", - заявил Порошенко.