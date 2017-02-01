На Донбассе за неделю зафиксировано 5,6 тыс. нарушений минских соглашений - Столтенберг

На Донбассе за последнюю неделю зафиксировано 5,6 тыс. нарушений минских соглашений. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, написал спикер альянса Дилан Уайт на своей странице в Twitter. Генсек НАТО осудил "всплеск насилия" в Украине и призвал к немедленному прекращению огня.

Кроме того, Столтенберг обратился с призывом к России.

"Использовать свое значительное влияние на сепаратистов с целью заставить их прекратить насилие и вернуться к соблюдению Минских договоренностей", - цитирует Столтенберга журналист Терри Шульц.

