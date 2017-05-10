На майские праздники в Украину не пустили 220 россиян

С 28 апреля по 9 мая в Украину въехали около 2,7 млн человек и почти 600 тыс транспортных средств. Вместе с тем через границу не пропустили 220 граждан РФ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Также в этот период сотрудниками ГПСУ задержаны почти 1000 человек за незаконное пересечение госграницы, из которых 27 - нелегальные мигранты.

При незаконном перемещении через границу обнаружено 25 единиц оружия, 19 единиц боеприпасов, в 20 случаях прекращено перемещение наркотических и психотропных веществ, а также незаконное перемещение товаров и грузов на общую сумму более 3 млн грн.

В ГПСУ отметили, что во время майских праздников пограничники оформили 982 членов команд участников Евровидения-2017 и 87 участников Чемпионата мира по мотокроссу.

"Также во время праздников было реализовано более 100 срабатываний базы Интерпола, выполнено более 800 поручений уполномоченных государственных органов..." - сказано в сообщении.

В Украине во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 правоохранители для охраны общественного порядка впервые использовали три специально укомплектованные современным оборудованием автомобиля и специальный вертолет.