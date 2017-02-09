На оккупированный Донбасс каждый день завозят новую технику и оружие из России - Турчинов

На оккупированный Донбасс каждый день завозят новую технику и оружие из России. Об этом на встрече с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом заявил секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба ведомства. В ходе встречи собеседники обсудили вопрос обострения ситуации на Донбассе, а также активизацию украинско-литовского сотрудничества в военно-технической сфере. Кроме того, Турчинов рассказал о наращивании военного потенциала РФ на востоке Украины, агрессивных действиях российских войск на Донбассе и провокациях против мирного населения. "Каждый день на территорию Донбасса завозят из России новую технику и оружие: САУ, реактивные системы залпового огня, гаубицы и тому подобное", - сказал он.

