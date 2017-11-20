На сегодня 380 человек получили подозрение в совершении физических действий в отношении мирных участников Майдана

Дела против большинства чиновников времен президентства Виктора Януковича уже находятся в судах. Об этом в ходе брифинга заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"На сегодня 380 человек получили подозрение в совершении физических действий в отношении мирных участников и активистов Майдана. Из них в отношении 270 лиц дела переданы в суд. В отношении 49 уже есть приговоры", - сказал Луценко.

Он добавил, что дела находятся в суде относительно почти всех руководителей режима Януковича.

По установлению тех, кто дал приказ стрелять на Майдане, дело передано в суд.

Напомним, ранее глава департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщал, что на данный момент в органах власти работают примерно 15 фигурантов дел о преступлениях против Майдана.

Кроме того, по словам Горбатюка, на данный момент расследуются более 3 тыс. преступлений против Майдана.