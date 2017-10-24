На Соболева может быть подано представление об отмене неприкосновенности

Генеральный прокурор Юрий Луценко не исключает подачу представления в Верховную Раду об отмене депутатской неприкосновенности народного депутата из фракции "Самопомич" Егора Соболева.

"Как только у нас будут факты, которые прямо свидетельствуют о вине народного депутата, безусловно, я не могу исключить и представления об отмене депутатской неприкосновенности", - сказал Ю.Луценко журналистам во вторник в Киеве.

По мнению генпрокурора, вина Е.Соболева отягощается еще и тем, что он "позиционирует себя как организатор всего, что происходило под стенами (парламента)".

Генпрокурор также рассказал, что депутат нанес побои одному из участников митинга, ветерану АТО, что, по его мнению, характеризует Е.Соболева, как организатора митинга, "который разрешает ставить палатки только своим, определенным лицам, и протестовать только по их, заранее определенным целям и методам".

Ю.Луценко высказал удивление, что народные депутаты, организаторы акции, не извинились за действия тех, кто бил правоохранителей и депутатов, кто бил бывших участников АТО.

"Моральные извинения могли бы несколько понизить градус агрессии, однако в планы господина Соболева, Саакашвили (лидер партии "Рух новый сил" Михаил Саакашвили – ИФ), Семенченко (народный депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко ), очевидно, такое простое извинение и понижение градуса не входят - они нацелены на поиск провокации, поскольку большая часть этой экстремистской группы ищет крови", - сказал генпрокурор.

"Я знаю об этом. Мы владеем об этом законно полученными результатами оперативной деятельности – они ищут крови, и мы делаем все, чтобы кровь не пролилась", - добавил Ю.Луценко.

По его словам, "небольшая группа экстремистов - от 150 до 200 человек, которые, занимаясь абсолютно безосновательным оголтелым популизмом, пробуют навязать государству свои требования, которые не базируются ни на одних законных примерах и не имеют под собой никакого правовой почвы".

Генпрокурор добавил, что, по его информации, эти люди закупают оружие, и Национальная полиция уже задержала людей "из окружения этой узкой группы экстремистов при закупки оружия". По его словам, в сам день митингов были выявили две точки хранения оружия в центре Киеве.

Ю.Луценко подчеркнул, что "насилие будет наказываться – и в интересах митингующих, и всей страны".