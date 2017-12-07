На суде по делу о госизмене Януковича допросят Порошенко

Коллегия судей Оболонского райсуда Киева частично удовлетворила ходатайство военных прокуроров о допросе ряда свидетелей по уголовному производству о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, в частности будет допрошен нынешний президент Петр Порошенко.

Читайте такжеПрокуроры просят вызвать Парубия на заседание по делу о госизмене Януковича Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий по делу судья Владислав Девятко объяснил, почему не утвердил весь список предлагаемых прокуратурой свидетелей.

Он отметил, что суд, несколько сократив перечень свидетелей, руководствовался соблюдением разумных сроков судебного следствия, в том числе и относительно допроса свидетелей, а также тем, что некоторые свидетели из этого перечня уже были допрошены по другим эпизодам дела.

"Ходатайство удовлетворено частично, поскольку суд должен учитывать не только право стороны обвинения на доказательство тех или иных обстоятельств, на которые имеются ссылки в обвинении, но и учитывать разумные сроки рассмотрения дела. Также суд учел позицию защитника, который указал суду, что одни и те же свидетели, которые были заявлены стороной обвинения, сторона просит допросить по поводу одних и тех же обстоятельств", - сказал Девятко.

При этом он добавил, что если прокуроры обоснуют необходимость допроса тех свидетелей, которых суд отказался вызвать на допросы, то суд вернется к рассмотрению этого вопроса.

Также Девятко отметил, что допрос свидетелей планируется начать во второй половине дня 11 декабря, поскольку в первой половине суд будет рассматривать доказательства невиновности Януковича, которые предоставит адвокат Игорь Ляшенко.

В свою очередь прокурор Руслан Кравченко согласился с таким порядком проведения заседания 11 декабря, отметив, что допрос первого свидетеля начнется в 14.00, второго - в 16.00.

После этого Девятко объявил перерыв в судебном заседании до 10.00 11 декабря.

Сегодня на заседании Оболонского райсуда Киева прокурор Руслан Кравченко настаивал на вызове в качестве свидетелей со стороны обвинения более 100 человек, среди которых много нынешних и бывших высокопоставленных должностных лиц, в частности секретарь СНБО Александр Турчинов, министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.