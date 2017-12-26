На выборы в РФ не пригласят наблюдателей от Украины
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (РФ) не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на президентские выборы в марте 2018 года. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.
По словам чиновницы, это было бы лукавством.
"Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями", - сообщила Памфилова.
Гражданам РФ, которые находятся в Украине во время выборов, она посоветовала голосовать в приграничных городах.
"Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие- то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства", - добавила Памфилова.
Напомним, 26 декабря Центризбирком России разрешил Собчак участвовать в выборах президента в 2018 году.