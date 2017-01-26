На взятке в 22 тыс. долларов задержали судью Соломенского райсуда Киева - Аваков

Правоохранители задержали судью Соломенского районного суда Киева и адвоката-посредника на взятке в 22 тыс. долларов за снятие ареста на залоговое имущество. Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Только что сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции совместно с НАБУ задержали судью Соломенского суда города Киева и директора адвокатского бюро (посредник) при получении взятки 22000 долларов США за содействие в снятии ареста на имущество которое находилось в залоге", - сообщил Аваков.

