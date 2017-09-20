НАБУ незаконно прослушивало более 140 чиновников - Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) незаконно прослушивало более 140 государственных служащих. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает "Эспрессо". "У меня есть юридические доказательства того, что НАБУ, получив разрешение на прослушивание 18 человек, осуществляло прослушивание более 140. Это люди из охраны президента Украины и другие чиновники из разных ветвей власти", - сказал Луценко. Он добавил, что уже доложил об этой ситуации руководителю НАБУ. Первые результаты по этому делу ожидаются через несколько месяцев. Напомним, проектом государственного бюджета на 2018 год на обеспечение деятельности НАБУ предлагается выделить более 857 млн гривен, что на 83 млн гривен (или на 10,8%) больше по сравнению с 2017 годом. Указанные расходы планируется направить на обеспечение надлежащего уровня оплаты труда и материально - техническое обеспечение Национального антикоррупционного бюро Украины.

