НАБУ опубликовало оперативные записи по делу о коррупции в Госмиграции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало оперативные записи по делу о коррупции в Государственной миграционной службе.

Соответствующие записи размещены на странице НАБУ в Youtube.

Как сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook, спецоперация по внедрению детектива НАБУ в организованную преступную группировку в составе действующих и бывших должностных лиц Государственной миграционной службы Украины началась в апреле 2017 года.

"Согласно оперативным данным, эти лица действуя в сговоре требовали и получали денежные средства за предоставление иностранцам гражданство Украины, виды на жительство на территории Украины, а также за вознаграждение ускоряли изготовления биометрических паспортов для граждан Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, агент НАБУ использовал легенду, согласно которой, он действовал якобы в интересах иностранной компании, заинтересованной в официальном трудоустройстве в Украине своих работников - граждан других государств.

Так, представитель НАБУ Юрий Боярский установил непосредственный контакт с первым замглавы ГМСУ Диной Пимаховой, которая, по оперативной информации, была одним из руководителей преступной организации.

Как отмечается, в августе 2017 года состоялась неформальная встреча Боярского и Пимаховой, на которой чиновница предложила воспользоваться "единственной законной схемой" получение паспорта Украины - в частности, "сделать" иностранцу родственников в Украине путем фальсификации тестов ДНК за 30 тыс. долларов.

"Во время встречи 7 сентября она еще раз подтвердила озвученную сумму и уточнила, что речь идет о 30 тыс. долларов. Однако, когда в начале октября детектив Национального бюро принес пакет документов, о которых говорилось ранее, чиновница уже, вероятно, будучи осведомленной о личности детектива под прикрытием и его принадлежность к НАБУ, отказалась их принять", - говорится в сообщении.

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗРИВУ СПЕЦОПЕРАЦІЇ З ВИКРИТТЯ КОРУПЦІЇ В ДЕРЖАВНІЙ МІГРАЦІЙНІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ (ВІДЕО) У квітні 2017 ро... Опубліковано НАБУ 30 листопад 2017 р.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам генпрокурора Юрия Луценко, в действиях чиновницы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой есть признаки наличия коррупции.