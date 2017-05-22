НАБУ рассчитывает завершить расследование дела Насирова в ближайшие месяцы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) рассчитывает завершить расследование производства в отношении отстраненного главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова до конца мая-начала июня.

"Мы планируем в этом месяце завершить досудебное следствие и открыть материалы стороне защиты. Возможно, это будет в конце месяца, возможно – до начала следующего", - сказал директор НАБУ Артем Сытник в понедельник в Киеве в рамках тренинга по борьбе с топ-коррупцией, организованном Transparency International.

Как сообщалось, Р.Насиров подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Р.Насирова в том, что он в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочках сумм платежей с рентной платы за пользование недрами, задействованных в так называемой "газовой схеме Онищенко (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко", что причинило ущерб государству на общую сумму 2,019 млрд грн.

2 марта 2017 года детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС, после чего осуществили его задержание в больнице "Феофания".

В ночь на 7 марта Соломенский райсуд г.Киева избрал Р.Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн. В то же время Специализированная антикоррупционная прокуратура просила суд назначить Р.Насирову залог в сумме 2 млрд грн.

Апелляционный суд г.Киева 13 марта 2017 года оставил решение суда первой инстанции без изменений.

16 марта стало известно, что супруга Р.Насирова внесла за него залог в размере 100 млн грн, сам он вышел из-под стражи. После этого Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о намерениях ходатайствовать о наложении ареста на все имущество Р.Насирова.

27 апреля днем Соломенский районный суд г.Киева продлил на два месяца меру пресечения Р.Насирову в виде содержания под стражей с альтернативой залога.