Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время может объявить ряд подозрений за преступления в сфере обороны. Об этом в интервью "Голосу Украины" сообщил директор НАБУ Артем Сытник. Так, на вопрос относительно того, есть ли в НАБУ производство по фактам злоупотреблений в сфере обороны, государственных закупок для армии, Сытник сообщил, что сейчас в ведомстве есть производства в военной сфере. "Есть производство и в военной сфере. На разных этапах. По некоторых мы близки к определению круга подозреваемых. Но это довольно специфическая сфера, и предоставим информацию только тогда, когда уже будет какая-то конкретика. Не хотел бы сейчас рассказывать, тем более, что идет война", - сообщил он.

