НАБУ вручило подозрение Насирову в палате больницы "Феофания"

Следователи национального антикоррупционного бюро Украины вручили подозрение главе Государственной фискальной службы Роману Насирову, сообщил народный депутат Украины Андрей Журжий

"НАБУ вручила подозрение", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в четверг вечером.

Как сообщалось, детективы НАБУ проводят следственные действия и намерены вручить подозрение главе ДФС Роману Насирову в четверг вечером в больнице "Феофания".