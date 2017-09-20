Началось заседание Совбеза ООН, на котором выступит Порошенко

В Нью-Йорке (США) началось заседание Совета безопасности ООН, на котором выступит президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко в Twitter. "Идет заседание СБ ООН по миротворчеству, на котором выступит президент Украины", - написал Цеголко.

Перед заседанием Порошенко встретился с вице-президентом США Майком Пенсом и представителем США в ООН Никки Хейли, уточнил пресс-секретарь в Facebook.

Напомним, кроме Совбеза, Порошенко выступит и на Генеральной ассамблее ООН. Также он проведет встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Саммит Совета Безопасности ООН по миротворчества продлится с 10.00 до 11.30 по местному времени (с 17:00 до 18:30 по Киеву). Выступление Порошенко на Генассамблее должно начаться в 18:45. Его речь заслушают девятой. Порошенко 18-21 сентября 2017 года находится в Соединенных Штатах с рабочим визитом.

