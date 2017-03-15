Нацполиция обеспечит выполнение решения СНБО о запрете транспортного сообщения с Донбассом

Национальная полиция Украины обеспечит выполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о запрете транспортного сообщения с оккупированным Донбасом. Об этом на своей странице в Тwitter написал глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. "Только что СНБО поручил остановить перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе. Нацполиция обеспечит выполнение этого решения", - написал он.

15 марта 2017 года, на экстренном заседании Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил перемещение грузов через линию разграничения на Донбассе.

