"Нафтогаз Украины" обновил правление "Укртрансгаза"

Собрание акционеров ПАО "Укртрансгаз" ввело в состав правления компании главного советника главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Алексеенко и директора по закупкам госхорлдинга Романа Билягу.

Согласно документам, размещенным на сайте оператора ГТС Украины, соответствующее решение принято на собрании акционеров компании 20 марта.

Оба назначены членами правления с 21 марта сроком на три месяца.

В правление УТГ также входит первый вице-президент Мирослав Химко, который в настоящее время временно исполняет обязанности президента компании, и Сергей Макогон.

Решениями от 16 и 20 марта приостановлены полномочия членов правления "Укртрансгаза" Игоря Прокопива (экс-президент), Василия Плавюка и Валерия Ноздрина.

Ранее глава правления госхолдинга Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщил, что решения об увольнении И.Прокопива и В.Плавюка связаны с выявленными нарушениями при проведении компанией тендеров.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.