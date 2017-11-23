Наиболее популярные блюда в столовых Верховной Рады - украинский борщ с пампушками, грибная юшка и котлеты.

"Самые популярные блюда - это обычные простые блюда украинской кухни. Например, из первых блюд - украинский борщ красный с пампушками, грибная юшка. На второе пользуются популярностью обыкновенные котлеты из курятины, телятины и смешанного фарша", - рассказал журналистам директор государственного предприятия "Їдальня" управления делами аппарата Верховной Рады Николай Бобренко.

Н.Бобренко обратил внимание на то, что меню меняется почти каждый день, ежедневно появляется что-то новое: "В целом в меню 300 блюд, которые каждый день меняются. Редко бывает, что меню повторяется раз в неделю".

По его словам, в столовой на улице Садовая, 3, где проводили в четверг день открытых дверей, 70 посадочных мест и здесь ежедневно обслуживают триста человек, но в пленарные недели - в два раза больше. Н.Бобренко также отметил, что столько же мест и посетителей в здании Верховной Рады под куполом.

"В целом по предприятию штат составляет 110 человек, из них 60-65 поваров", - рассказал директор ГП.

Н. Бобренко сообщил, что предприятие заплатило 3 млн. 319 тыс. грн налогов в бюджет за девять месяцев 2017 года.

Он также рассказал, что ассортимент столовых формируется на основании спроса. Например, в столовой "под куполом", где часто обедают депутаты и представители иностранных делегаций, в меню бывает красная рыба, соответственно и цены за обед здесь выше. По его словам, в среднем стоимость обеда составляет до 100 гривень.

Как сообщил Н.Бобренко на предприятии работают два производства, которые готовят блюда для трёх столовых и нескольких буфетов Верховной Рады, в том числе столовой "под куполом".