Наливайченко вызывают на допрос в СБУ

Экс-глава СБУ, лидер движения "Солидарность" Валентин Наливайченко заявил о том, что его вызвали на допрос. Повестку он продемонстрировал во время пресс-конференции в ИА "УНИАН".

"Это - реакция на мою поддержку Михаила Саакашвили и активистов в борьбе за свои права, - заявил он. - Политические преследования тех, кто выступает против несправедливости и коррупции во власти, набирают обороты: Михаил Саакашвили, Давид Сакварелидзе, Валентин Наливайченко. Воровать, лгать, запугивать - то, чем сегодня занимается власть в Украине".

"Мы с Михаилом Саакашвили представляем различные политические движения, но мы разделяем принципы свободы. Знаю, что не имея ничего против Наливайченко режим продолжает фабриковать дело", - добавил политик.

При этом он отметил, что не исключает объявления ему подозрения и ареста "по сфальсифицированным, циничными, грязным и лживыми обвинениям.

"Из главы СБУ, который рассекречивал архивы КГБ в 2008-2009 годах, восстанавливал историческую правду о Голодоморе, боролся с агентурой ФСБ и ГРУ, против которого Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по четырем статьями, будут лепить российского агента! Я пойду 21 сентября на допрос и дам соответствующие показания. Я пойду с документами", - отметил Наливайченко.

При этом он уточнил что располагает документами, которые демонстрируют, кто на самом деле сегодня сотрудничает с ФСБ России, преследует активистов, журналистов, политиков: "Я в худшем сне не мог себе представить, что после того как я покинул пост главы СБУ, на Владимирскую вернутся ужасные КГБшные практики прослушивания, незаконной слежки, преследования по политическим мотивам". По материалам LB.ua