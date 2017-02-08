НАПК блокирует назначение победителей конкурсов на госслужбу - Петренко

Национальное агентство по предотвращению коррупции блокирует назначение победителей конкурсов на государственную службу. Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко. "Почему у нас сейчас проблема со спецпроверками по всем без исключения кандидатам, которые идут на должности по конкурсам, не только на должности руководителей центральных органов исполнительной власти, но и к главным специалистам в регионах... Национальное агентство по предотвращению коррупции, которое должно предоставлять один из выводов по спецпроверке, просто этого не делает с 1 января, саботируя работу", - сказал министр.

