НАПК направило в суд 55 протоколов об админнарушениях в е-декларациях, в том числе в отношении министра, нардепов и судей

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) по состоянию на 24 ноября направило в суд 55 протоколов об административных правонарушениях за внесение недостоверных сведений и несвоевременное предоставление без уважительных причин деклараций за 2015 и 2016 годы.

Как сообщает пресс-служба НАПК в среду, из этого количества 16 протоколов поданы за последние 2 месяца.

Так, направлены в суд протоколы в отношении министра и трех заместителей министров, 4 протокола в отношении трех народных депутатов, трех сотрудников прокуратуры и двух судей, которые нарушили статью 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На очередном заседании 24 ноября НАПК приняло решение о направлении в суд 5 протоколов об админправонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 172-6 и ч. 1 ст. 172-7 КоАП.