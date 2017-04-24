НАПК продлило на месяц проверку е-деклараций топ-чиновников - Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) продлило на месяц срок проверки электронных деклараций высокопоставленных чиновников, сообщила глава агентства Наталия Корчак.

"Проголосовано решение о продлении полной проверки деклараций топ-чиновников, начатой НАПК 23 февраля. На месяц", - написала Н.Корчак на странице в Фейсбуке в понедельник.

По ее словам, через 30 дней должны быть "либо объективные и непредвзятые проекты решений с результативной частью, либо же мы получим очередную профанацию".

Ранее, в марте, заместитель главы НАПК Руслан Радецкий заявлял, что к маю агентство должно завершить проверку деклараций топ-чиновников и обнародовать результаты.