НАПК внесло предписание руководителю аппарата Рады

Первому заместителю руководителя аппарата - управляющего делами Верховной Рады Украины Петру Бондарю Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Речь идет о ряде нарушений, допущенных при составлении и представлении деклараций 2015 и 2016 годы заведующим секретариатом комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Татьяной Блыстив. По результатам проведения полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, Татьяна Блистив допустила ряд нарушений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Блыстив не отразили информацию о праве пользования объектом недвижимого имущества и указала недостоверные сведения о всех совладельцах этого имущества.

"Кроме того, субъект декларирование не отразила сведения о транспортных средствах, а также наличие у нее и члена семьи корпоративных прав.

Одновременно по результатам проверки выявлены недостоверные сведения в части отражения вида начисленного/полученного дохода за 2016 членом ее семьи", - сообщает НАПК.

НАПК требует принять меры по устранению нарушений, согласно антикоррупционного законодательства.

Напомним, 20 ноября 2017 НАПК направило в Нацполиции 8 обоснованных выводов об умышленном непредставлении деклараций бывшими работниками Государственной фискальной службы после освобождения.