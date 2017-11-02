НАПК вынесло предписание председателю Киевской ОГА
Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) вынесло предписание председателю Киевской областной госадминистрации (ОГА) Александру Горгану, передает пресс-служба НАПК в Facebook. Предписание касается нарушения требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона. В октябре комиссия НАПК провела в Киевской ОГА плановую проверку "по определению состояния организации работы по предупреждению и выявлению коррупции и установлению возможных фактов нарушения требований закона Украины "О предотвращении коррупции". Среди выявленных нарушений: непредоставление на согласование в Национальное агентство антикоррупционной программы облгосадминистрации на 2017 год, которая бы отвечала требованиям статьи 19 закона; необеспечение возможности внесения сообщений о коррупции через официальный сайт Киевской областной государственной администрации; непроведение проверки факта предоставления субъектами декларирования, которые работают (работали) в аппарате Киевской областной государственной администрации и ее структурных подразделениях, деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления; несообщение Национального агентства о случаях непредставления или несвоевременного представления таких деклараций в установленном порядке.