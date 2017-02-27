Нардеп Артеменко внес в Раду законопроект о двойном гражданстве

Народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Артеменко стал инициатором проекта закона о внесении изменений в закон о гражданстве Украины относительно двойного гражданства.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, соответствующий законопроект №6139 зарегистрирован в понедельник. Текст документа в настоящее время на сайте парламента отсутствует.

Ранее на пресс-конференции в понедельник А.Артеменко заявил: "Я предложил зарегистрировать сегодня законопроект о двойном гражданстве… Весь цивилизованный мир, многие страны мира имеют двойное гражданство. У людей должна быть возможность иметь один, два, три, да хоть десять паспортов в зависимости от тех юридических условий, которые у них есть".

По его словам, более 100 народных депутатов имеют двойное гражданство.

Согласно ст. 4 Конституции, в Украине существует единое гражданство. Основания обретения или прекращения гражданства Украины определяются законом.

Вместе с тем СМИ распространили информацию, согласно которой А.Артеменко заявил, что имеет не только украинское гражданство, но, в частности, гражданство Канады. В то же время народный депутат заверил, что российского гражданства у него нет.

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