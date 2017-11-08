Нардеп Хомутынник вновь возглавил группу "Видродження"

Народные депутаты Виталий Хомутынник и Виктор Бондар стали сопредседателями депутатской группы "Видродження" в Верховной Раде, сообщил председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Согласно протоколу заседания депутатской группы "Партии "Видродження"... сообщаю об изменении состава лидеров. После сложения полномочий председателя депутатской группы и заместителя председателя депутатской группы народными депутатами соответственно Бондарем Виктором и Ильюком Артёмом сопредседателями депутатской группы партии "Видродження" в Верховной Раде восьмого созыва избраны народные депутаты Хомутынник Виталий и Бондарь Виктора", - проинформировал А.Парубий в конце пленарного заседания Рады в среду в Киеве.

Как сообщалось, в августе 2017 года стало известно, что Печерский районный суд г.Киева удовлетворил ходатайство прокурора и назначил внеплановую документальную проверку депутата по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998-го по 2016 гг. Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к декларациям В.Хомутынника за 2015-й и 2016 гг.

Согласно материалам ходатайства, народный депутат задекларировал в 2015 году 32,7 млн грн, $570 тыс. и EUR850 тыс. наличных средств, 88 объектов ценного движимого имущества.

5 сентября В.Хомутынник решил покинуть пост руководителя депутатской группы "Партия "Видродження" в Верховной Раде Украины на период расследования Генеральной прокуратуры Украины и проверки Государственной фискальной службы его деклараций с 1998 по 2016 год.

6 ноября стало известно, что Генеральная прокуратура Украины закрыла уголовное производство по возможному уклонению от уплаты налогов народным депутатом В.Хомутынником