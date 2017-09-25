Нардепу Довгому вручили подозрение

В прокуратуре г.Киева вручили подозрение народному депутату Олесю Довгому (группа "Воля народа"), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Подозрение вручено в пятницу", - сказали в понедельник в пресс-службе прокуратуры г.Киева.

Позже в этот день пресс-служба ведомства сообщила, что народный депутат Украины подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета.

"В результате указанных действий незаконно переданы в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжелыми последствиями", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 22 сентября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что подписал уведомление о подозрении народному депутату О.Довгому.

По словам генпрокурора, О.Довгому инкриминируют вынесение земельных вопросов на рассмотрение Киевского городского совета с грубым нарушением регламента - злоупотребление служебным положением на должности секретаря Киевсовета, что привело к выведению в 2005 году земель заказника "Жуков остров" из собственности громады Киева площадью около 100 га.

"Мы считаем, что это свидетельствует о злоупотреблении служебными обязанностями секретаря Киевсовета Довгого, что привело к тяжким последствиям, а именно: выведению из собственности киевской громады земли на нормативно-денежную оценку более 81 млн грн", - заявлял Ю.Луценко

Генпрокурор заявил о намерениях привлечь О.Довгого к уголовной ответственности по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

11 июля 2017 года, Верховная Рада удовлетворила представление генерального прокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности О.Довгого. В своем заключительном слове перед голосованием О.Довгий просил коллег снять с него депутатскую неприкосновенность.

14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что по О.Довгому начали проводить следственные действия.

В августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник сообщил, что пока подозрение О.Довгому не согласовано.