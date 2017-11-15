Нардепы выступают за открытость архивов для общества

Народные депутаты Украины констатировали закрытость архивов для общества и заявили о готовности законодательно способствовать улучшению ситуации в данной сфере.

"Архивы - это то, к чему доступ имеет достаточно ограниченный круг людей... Очевидно, что архивы дают ответы на самые болезненные вопросы. Кто владеет архивом, тот владеет правом на историческую память, в том числе на исторический миф и политическую реальность. Поэтому архивы - это сверхважный вопрос, который очевидно недооценен", - сказала глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар (фракция "Народный фронт") на международной конференции "Доступ к архивам как часть права на информацию" в среду в Киеве.

По её словам, архивы должны быть оцифрованы, созданы сети, к которым был бы открытый доступ.

В свою очередь, замглавы комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский (фракция "Народный фронт") выразил готовность законодательно работать над улучшением ситуации в архивной сфере.

"Мы очень хорошо видим проблемы, которые есть в этой сфере, в том числе кадровые, институционные, и готовы законодательным путем способствовать всем процессам, которые будут направлены на улучшение положения дел", - добавил он.

Нардеп также отметил, что хотел бы, чтобы украинские архивы стали ближе к лучшим европейским практикам в этой сфере.