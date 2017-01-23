Народный депутат Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко". Об этом он написал на своей странице в Facebook. Причиной своего выхода из фракции Бублик назвал нежелание власти бороться с коррупцией. "К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство", - заявил депутат. Кроме того, нардеп отметил, что спикер парламента Андрей Парубий отказался объявить в Раде об его уходе из фракции. "В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому 18.01.17 на имя председателя Верховной Рады подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять", - добавил Бублик.

