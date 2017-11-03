"Народный фронт" просит СБУ и Кабмин проверить информацию о намерениях возобновить сотрудничество ГП "Антонов" с РФ

В партии "Народный фронт" возмущены сообщениями в СМИ о том, что госпредприятие "Антонов" (Киев) может возобновить сервисное обслуживание самолетов Ан-124 российской авиакомпании "Волга-Днепр", и настаивают на проверке такой информации, в том числе посредством создания специальной комиссии.

"Мы обращаемся в Службу безопасности Украины и Кабинет министров относительно безотлагательной проверки появившейся в СМИ информации. В частности, нужно создать специальную комиссию и выяснить, были ли факты нарушения санкций против агрессора, установленных решениями СНБО, а также имело ли место нарушение установленного законом порядка экспорта услуг двойного назначения. Соответствующие руководители должны отчитаться о результатах такой проверки в Верховной Раде", - говорится в заявлении "Народного фронта", обнародованной на сайте партии в пятницу.

В политсиле указали, что подобное сотрудничество должно было быть прекращено в 2015 году по решению правительства Арсения Яценюка, и "так должно быть до нашей победы в украинско-российской войне".

"Народный фронт" напомнил, что в данном случае речь идет о транспортных самолетах "Руслан" в распоряжении страны-агрессора, которые "могут и будут использоваться для переброски войск и боевой техники России". "Иными словами, это самолеты двойного военно-гражданского назначения", - добавили в партии.

"Подобное сотрудничество с российскими предприятиями является аморальным и однозначно запрещено действующим законодательством Украины (в частности, решениями СНБО). Кроме того, обслуживание компании "Волга-Днепр" способствовало бы поддержанию ее монопольного положения на гражданском международном рынке, следовательно - поддержке экономики агрессора. Никакие гипотетические выгоды от этого для ГП "Антонов" несопоставимы с вредом для Украины", - заявляют в "Народном фронте".

Как сообщила в пятницу российская газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников в авиаотрасли, российская грузовая авиакомпания "Волга-Днепр" и украинское ГП "Антонов" ведут закрытые переговоры по продлению летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100).

"Конфликт России и Украины вокруг продления летной годности самолетов "Руслан" (Ан-124-100) может неожиданно разрешиться мирным путем. Стороны все же начали закрытые переговоры о возобновлении сотрудничества. По итогам украинское ГП "Антонов" может согласиться продлевать летную годность самолетов российской компании "Волга-Днепр" в Ульяновске", - говорится в публикации.

Один из источников в авиаотрасли рассказал изданию, что "в достижении договоренностей заинтересованы обе стороны". "Но окончательное решение пока не принято из-за сложных взаимоотношений между двумя странами. Пока есть понимание о стоимости услуг и месте проведения работ: бригада украинского предприятия займется ими на заводе "Авиастар-СП" в Ульяновске", - пояснил собеседник газеты.

По данным издания, взамен Киев может получить документацию для продления ресурса самолетов Ил-76. Но, как уточняют источники "Коммерсанта", сделка рискует сорваться, если "Верховная Рада поставит политическую целесообразность выше здравого смысла".

Факт переговоров изданию подтвердил собеседник газеты, близкий к Кабинету министров Украины.