Насиров остается в здании суда до рассмотрения дела - заявление

Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров намерен оставаться в Соломенском районном суде Киева до рассмотрения дела, сообщил его адвокат Александр Лисак.

"Роман Насиров остается в суде. Суд по нашей информации должен быть сегодня. И мы будем настаивать, чтобы суд проходил здесь (Соломенский районный суд Киева). Другого варианта у нас нет… Так как он находится здесь, значит здесь будут рассматривать дело… Мы официально заявим, чтобы дело рассматривалось в этом суде", – заявил журналистам адвокат Р.Насирова.

По словам защитника, точной информации о времени заседания пока нет. "Эту информацию должна будет сообщить в телефонном режиме пресс-секретарь суда", заявил А.Лисак.

На данный момент неизвестно кто из судей будет рассматривать дело Р.Насирова. "Сначала рассмотрят отвод судьи, а уже после дело по сути", подчеркнул адвокат.

Ранее адвокат А.Лисак сообщил, что Р.Насиров намерен сделать заявление. Он зачитал депутатам основные его тезисы: "По истечению 72 часов после объявления подозрения я, Насиров Роман Михайлович, фактически могу считаться свободным. Таким образом могу покинуть здание суда. Однако, принимая во внимание общественный резонанс, который возник вокруг этого дела,.. проявить гражданскую инициативу и всячески продемонстрировать готовность сотрудничать со следствием и без всяких сомнений – не покидать пределы Украины".

"Он себя не считает виновным… Таким образом, чтобы избежать каких-либо спекуляций он дает согласие на временное ограничение своих конституционных прав, чтобы дать возможность сотрудникам НАБУ и САП круглосуточно вести за ним наблюдение, то есть или в стенах больницы, или в стенах дома, вплоть до решения следственного судьи", - сказал защитник.