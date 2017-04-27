Насирову продолжили меру пресечения до 26 июня

Суд продлил меру пресечения отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову до 26 июня. Об этом сообщает "Громадське". "Роману Насирову продлена мера пресечения до 26 июня. Соответствующее решение принял Соломенский суд Киева", - говорится в сообщении. Согласно информации издания, суд также обязал Насирова сдать паспорта. Соломенский районный суд Киева сегодня утром, 27 апреля 2017 года, возобновил рассмотрение ходатайства следствия о продлении меры пресечения в отношении Романа Насирова. Роман Насиров был задержан детективами НАБУ в начале марта 2017 года. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением. в результате которых государству был нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Напомним, ранее сообщалось, что дело Насирова рассматривает судья Виктория Кицюк, а не Александр Бобровник как раньше. По сообщению прокурора, Бобровник заболел.

