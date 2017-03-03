Насирову сегодня могут избрать меру пресечения - источник

Отстраненному от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову могут избрать меру пресечения уже сегодня, 3 марта 2017 года, передает ZN.UA со ссылкой на осведомленный источник. В частности, по данным источника, заседание суда по делу Насирова может состояться в ближайшее время, возможно до конца дня 3 марта. Также сообщается, что врачи "Феофании" не подтвердили предварительный диагноз "инфаркт" у Насирова, поэтому его состояние позволяет транспортировать в суд. "Диагноз, указанный в документе, позволяет транспортировку Насирова в суд для избрания меры пресечения", - сообщил источник и добавил, что состояние здоровья Насирова оценивают как средне тяжелое, в том числе "в связи с депрессией".

