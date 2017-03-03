Насирову стало хуже, его оперируют

Состояние главы Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова ухудшилось, и ему сейчас делают операцию, сообщил телеканал "112.Украина" со ссылкой на адвоката Р.Насирова в пятницу утром.

Как сообщалось, пресс-служба САП проинформировала, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали Р.Насирова в больнице "Феофания" в рамках расследования "газового дела".

После вручения подозрения следователями НАБУ Р.Насирову его переместили в кардиореанимацию. "Сразу после этого (вручения подозрения) Насирова вывезли из одного корпуса в другой, в кардиореанимацию", – следует из сообщения на сайте портала Радио Свобода в пятницу.

По словам одного из докторов больницы "Феофания", у Р.Насирова диагностировали инфаркт миокарда.

Утром в пятницу, 3 марта, руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Р.Насирову вручили уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, карается лишением свободы от 3 до 6 лет).

Следствие считает, что глава ГФС Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентре". В течение указанного периода Р.Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенные для этого документы. Эти решения были приняты им с нарушением определенной законом процедуры, а именно при отсутствии должного обоснование и законных оснований.

По словам Н.Холодницкого, следствие считает, что действиями главы Государственной фискальной службы Украины причинил ущерб государственному бюджету на сумму около 2 млрд грн, и прокуратура будет ходатайствовать об отстранении его от должности.