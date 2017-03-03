Неизвестные оставили похоронный венок возле дверей Украинского института с именем директора Вятровича

Неизвестные оставили похоронный венок возле дверей Украинского института национальной памяти с именем директора института Владимира Вятровича.

"Закидали в комментариях к моим постам, сообщениям коллег и семьи вот такие фото. "Погребальный" венок с моим именем возле дверей Института. Но весну ничем не испортить, даже искусственными цветами", - написал В.Вятрович на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу, отметив, что таким образом действуют те, "кто боится говорить и может только исподтишка "пугать".

На фотографии, которую также обнародовал В.Вятрович на своей странице в Фейсбук, изображен погребальный венок с прикрепленной табличкой с текстом "Вятрович Владимира Михайлович 07.07.1977 – 09.05.2017".

Как сообщалось, 1 марта неизвестные подожгли дверь здания Украинского института национальной памяти, сообщил директор института Владимир Вятрович.

Ранее 16 февраля двери и порог здания Украинского института национальной памяти неизвестные облили красной краской, а ранее в этот же день трое неизвестных пытались напасть на В.Вятровича.