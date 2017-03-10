Никаких допросов Януковича на территории РФ в присутствии представителей Генпрокуратуры Украины не будет

Украинские правоохранители не будут участвовать в допросе экс-президента Украины Виктора Януковича на территории РФ, заявляет прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко.

"Подозреваемый Янукович должен быть в суде и отвечать перед украинским судом. Только так. Никаких допросов в присутствии представителей Генеральной прокуратуры Украины не будет", - сказал Р.Кравченко в эфире телеканала "112. Украина" в четверг.

Прокурор отметил, что В.Янукович скрывается от органов досудебного следствия и суда за пределами территории Украины, на территории РФ. "Он подозреваемый, и в соответствии с определением следственного судьи должен быть задержан и доставлен в суд", - указал он.

Р.Кравченко также считает, что Российская Федерация должна не заявлять, что готова допросить подозреваемого В.Януковича, а должна была сделать это четыре месяца назад. "Поэтому если Российская Федерация готова, то пусть выполняет запрос", - сказал он.

Прокурор пояснил, что на территории РФ он или следователь, который осуществляет досудебное расследование, не имеют права допрашивать В.Януковича. "Это могут делать только правоохранительные органы РФ, а мы можем только присутствовать во время допроса. Но вы же понимаете, что украинский прокурор или следователь должен будет задержать подозреваемого Януковича и доставить его в суд?", - отметил Р.Кравченко.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура РФ в ответ на запрос Генпрокуратуры Украины сообщила, что готова организовать допрос экс-президента Украины В.Януковича на территории РФ в присутствии украинских следователей. "В связи с нахождением Януковича В.Ф. на территории России Генеральная прокуратура Российской Федерации готова рассмотреть вопрос об организации его допроса в присутствии представителей правоохранительных органов Украины", - говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос Генеральной прокуратуры Украины, копия которого имеется в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".