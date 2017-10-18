"Никакого сноса палаток не будет" – Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что никакого сноса палаток, установленных митингующими на улице Грушевского и возле Верховной Рады – не будет.

"Никакого сноса палаток не будет. Но во избежание провокаций и для безопасности самих митингующих вход в зону митинга будет осуществляться через рамки металлоискателей", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Вместе с тем, Ю. Луценко отметил, что "У спецслужб была информация и являются установленными факты хранения и закупки оружия членами незаконных формирований, находящихся среди митингующих. Именно этим объясняются усиленные меры безопасности МВД. Их задача - безопасность участников митинга, Киева и страны".

17 октября на улице Грушевского и возле Верховной Рады собрался бессрочный митинг, насчитывавший около 5 тыс. человек. Митингующие требуют отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и внесения изменений в избирательное законодательство.