Народный депутат Вадим Новинский заявил о создании отдельной платформы внутри "Оппозиционного блока". Об этом он рассказал в кулуарах Верховной Рады, комментируя телеканалу NewsOne ход голосования за судебную реформу. В частности, он считает, что сегодняшним голосованием парламент отдал судебную власть "в руки президенту" и она будет "полностью управляться из АП". Политик подчеркнул, что уже идет подготовка к выборам, но коалиция не хочет отдавать власть. Новинский пояснил, что он и его некоторые коллеги по фракции голосовали против этого решения. "К сожалению, наша внутрипартийная дискуссия не привела к единому мнению, и часть нашей фракции голосовала за этот законопроект, позволяющий президенту контролировать судебную власть", - отметил депутат. Он также заявил, что с данной ситуацией он категорически не согласен и намерен требовать созыва политисполкома и созыва съезда партии с тем для оценки того, что произошло в зале ВР. "Я высказываю свое несогласие с частью депутатов от фракции ОБ, с руководством нашей фракции, и объявляю о том, что мы вместе со своими коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу, будем создавать оппозиционную платформу внутри оппозиционного блока. Мы не хотим идти ни на какие договоренности с этой властью, мы будем отставить интересы простых людей. Нельзя помогать этой власти делать беззаконие. Но это ни в коем случае никакой не раскол, мы на раскол никогда не пойдем в нашей партии, мы единомышленники в идеологическом плане, но по каким-то тактическим шагам мы оставляем за собой право действовать иначе. И объявляем о создании отдельной платформы внутри ОБ", - заключил Новинский.

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект № №6232 "О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты".

