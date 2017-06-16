Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Постного задержал спецназ НАБУ

Вышедшего из Лукьяновского СИЗО Валерия Постного, обвиняемого по "газовому делу Онищенко", задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро, сообщили на Громадське.юа.

"Обвиняемого по "газовому делу Онищенко" Валерия Постного выпустили из Лукьяновского СИЗО, поскольку истек срок его содержания по подозрению. Однако в полночь его сразу снова задержал спецназ Национального антикоррупционного бюро по новому подозрению", – говорится в сообщении на сайте канала в ночь на пятницу.

На интернет-канале напомнили, что прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы НАБУ вручили обвинительные акты восьми подозреваемым и их защитникам в так называемом "деле Онищенко". В частности В.Постный обвиняется как организатор в составе преступной организации.

Вместе с тем, суд 15 июня уже второй день пытался избрать меру пресечения для В.Постного. В специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что его до сих пор не арестовали из-за затягивания процесса адвокатами.

Также Соломенский суд Киева перенес заседание по делу В.Постного на 9:30 пятницы 16 июня.