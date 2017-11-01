Обыски по "делу рюкзаков" продолжаются - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжают обыски по так называемому "делу рюкзаков". Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook. "Детективы НАБУ и прокуроры САП проводят следственные действия (обыски) по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков", - говорится в сообщении. В НАБУ уточнили, что речь идет о тех, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений МВД. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области. "Эти, а также другие розыскные следственные действия, проводятся с целью выяснения обстоятельств, разоблаченных ранее детективами НАБУ в ходе расследования, и связанными с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам. В частности, ряд из них был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара", - говорится в сообщении.

