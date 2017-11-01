Обыски проходят у должностных лиц Национальной полиции в Киеве и области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски по месту регистрации и проживания ряда должностных лиц Национальной полиции в рамках расследования так называемого "дела рюкзаков".

"Речь идет о лицах, которые по должности контролируют процессы материально-технического обеспечения и логистики структурных подразделений Министерства внутренних дел Украины. Обыски проводятся в Киеве и Киевской области", - сообщает пресс-служба НАБУ в среду днем.

В информации отмечается, что эти, а также другие розыскные следственные действия проводятся с целью выяснения обстоятельств, выявленных ранее детективами НАБУ в ходе расследования уголовного производства о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для нужд МВД Украины в конце 2014 – начале 2015 годов. Детективы выясняют обстоятельства, связанные с подделкой складских документов по поставленным рюкзакам.

"В частности, ряд из них (документов ) был переделан "обратной датой", акты приема осуществлялись без фактической поставки товара, который доставляли позже и тому подобное. Разоблаченные факты приобщены к материалам следствия", - уточнили в пресс-службе Бюро.

Как сообщалось, двум лицам, задержанным 31 октября в рамках расследования так называемого "дела о рюкзаках МВД", в тот же день сообщили о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). Речь идет о бывшем заместителе министра внутренних дел Украины Сергее Чеботаре и сыне главы МВД Арсена Авакова Александре.

Позднее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили о подозрении в совершении преступления третьего задержанного. Ранее народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Сергей Лещенко, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что в Харькове задержали руководителя IT-компании Turboseo Владимира Литвина, руководящего также фирмой, которая по результатам тендера должна была пошить партию рюкзаков для МВД.