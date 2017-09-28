Одесская прокуратура подала апелляцию на приговор по делу "2 мая"

Сегодня прокуратура Одесской области внесла апелляционную жалобу в суд на оправдательный приговор Ильичевского городского суда Одесской области, которым признаны невиновными 19 фигурантов массовых беспорядков 2 мая 2014 г. в Одессе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура обратилась в суд с требованием об отмене этого приговора и назначения нового рассмотрения в суде первой инстанции. По мнению прокуратуры, указанный приговор не основывается на Законе и подлежит отмене в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам о причастности обвиняемых к инкриминируемых преступлений и допущенными судом существенными нарушениями уголовных процессуальных норм", - говорится в сообщении прокуратуры. В прокуратуре считают, что предоставленные прокурором доказательства суд исследовал должным образом.

"Коллегия Ильичевского городского суда незаконно и необоснованно отказала стороне обвинения в приобщении к делу видеоматериалов и их исследовании в заседании. Именно тех видеоматериалов, на которых четко зафиксированы незаконные действия обвиняемых", - отметили в прокуратуре. Напомним, Черноморский горсуд 18 сентября вынес оправдательный приговор в отношении всех участников событий мая 2014 на Греческой площади. Впоследствии суд избрал меру пресечения в отношении двух фигурантов дела "2 мая" . По материалам УНН